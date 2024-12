"Verstehen Sie Spaß?": Alle Infos zur letzten Ausgabe des Jahres mit Barbara Schöneberger

Raabs TV-Rückkehr

Raab und Herbig gegen den Rest der Welt

In seiner neuen Show bei RTL tritt Raab gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig gegen einen "Normalsterblichen" an. Die Sendung erinnert an den Klassiker "Schlag den Raab". Kritiken zu Raabs Comeback sind gemischt, doch die Einschaltquoten sprechen für sich.

