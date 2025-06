ARD setzt beliebte Krimi-Serie ab: Nach fast acht Jahren fliegt der "Barcelona-Krimi" aus dem Programm

Zehn Teile des "Barcelona-Krimis" rund um die Hauptfiguren Xavi Bonet und Fina Valent sind im Ersten ausgestrahlt worden – nun ist klar: Es wird keine Folge mehr hinzukommen. "Trotz der anhaltenden Beliebtheit beim Publikum haben wir uns nach sorgfältiger inhaltlicher und programmstrategischer Abwägung dazu entschlossen, die Reihe an einem erzählerisch stimmigen Punkt zu beenden. Ziel war es, den 'Barcelona Krimi' in hoher Qualität abzuschließen", teilte Christoph Pellander, Redaktionsleiter bei der ARD Degeto Film, "Digital Fernsehen" mit.

Auch seine Co-Ermittlerin Anne Schäfer äußerte sich auf Instagram: "Zehn Filme mit fantastischen Kolleginnen, großartigen Regisseurinnen und einem unglaublichen Team in Barcelona. So viel Liebe und Herzblut stecken in jedem einzelnen Film. Danke an alle, die den 'Barcelona-Krimi' zu etwas Besonderem gemacht haben." Die 46-Jährige richtete auch ihren Dank an die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer und versprach: "Wir sehen uns!"