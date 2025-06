Ausstieg aus "7 vs. Wild": Erfinder des Survival-TV Fritz Meinecke verkündet Abschied aus Erfolgsmodell

Der Aussteiger steigt aus. Fritz Meinecke, Erfinder des Reality-Survival-Formats "7 vs. Wild", verlässt sein liebstes Projekt. "Ich bin raus", verkündete er auf seinem Instagam-Kanal.

Fritz Meinecke steigt bei "7 vs. Wild" aus. Dies verkündete der 36-jährige gebürtige Magdeburger am Mittwochabend auf seinem Instagram-Kanal mit einer Story. Darin schrieb er: "Ja, die Spekulationen stimmen. Ich bin raus bei '7 vs. Wild'."

Damit endet eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Meinecke, ehemaliger Bankkaufmann und Bundeswehr-Feldjäger, erfand die Reality-Survival-Show "7 vs. Wild" ("Sieben gegen die Wildnis") 2021 und machte sie zunächst zum YouTube- und dann zum Streaming-Erfolg. Millionen Fans verfolgten die bislang vier Staffeln, in der sich sieben Teilnehmer (und einmal sieben Duos) in Ausnahmesituationen in unwirtlicher Fremde durchschlagen müssen.

Das Format begründete hierzulande einen regelrechten Hype und wurde zur Vorlage oder Inspiration für weitere neue Survival-Formate wie "The Race" oder "Arctic Warrior" – und Fritz Meinecke zum deutschen "Godfather of Survival-TV". Jetzt steigt er aus. Und mit ihm seine Weggefährten Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs, die seit der ersten Staffel als Produzenten, Kameramänner, im Schnitt oder zuletzt in der Redaktion verantwortlich waren.

Meinecke schrieb im Post: "Wir haben mit der fünften Staffel also nichts mehr zu tun."

Kein böses Blut Vor einer Woche war auf dem Instagram-Portal von "7 vs. Wild" die fünfte Staffel angekündigt worden – für den Herbst. Sie soll im Amazonas-Gebiet stattfinden und ab 7. Oktober 2025 zunächst bei Prime Video und zwei Wochen später auch kostenlos bei YouTube erscheinen. Über die Teilnehmenden ist noch nichts Konkretes bekannt, allerdings gibt es Spekulationen, dass Multimedia-Entertainer Jens "Knossi" Knossalla zurückkehren könnte. Er war einer der Gewinner der dritten Staffel. Auch ist Influencer Jonas Ems im Gespräch. Außerdem wurden auch Joey Kelly (schon zweimal dabei) und sogar Moderator Kai Pflaume ins Gespräch gebracht.

Dass der kurze Teaser-Clip für "7 vs. Wild: Amazonas" gänzlich ohne Nennung oder Einbindung von Fritz Wernecke geschah, werteten Fans als erstes Indiz, dass eine Trennung des Erfinders von der seit Staffel 3 zuständigen Produktionsfirma CaliVision Network bevorstehen könnte. "Ohne Fritz heißt ohne mich", kommentierten gleich mehrere Fans den Clip. Spekulationen, es habe böses Blut hinter den Kulissen gegeben, nahm der gebürtige Magdeburger aber mit seinem Post den Wind aus den Segeln: "Es gibt ordentliche Vereinbarungen darüber. Niemand wurde abgezogen und es gibt auch keinen Ärger im Hintergrund."

"Ich freue mich, die nächste Staffel also gemeinsam mit euch als Zuschauer zu erleben", beschloss Meinecke seinen Post, kündigte aber weitere Erläuterungen an: "Details zu unserem Ausstieg gibt es demnächst in einem extra Video."

