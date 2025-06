"Germany's next Topmodel": Jungfrau-Geständnis und heiße Liebesszenen kurz vor dem Halbfinale

Knallharter Reality-Check für die GNTM-Models: In der aktuellen Folge werden sie von Boulevard-Reportern in die Zange genommen. Besonders für die 20-jährige Daniela endet das mit einer unangenehmen Schlagzeile. Zwei Kandidaten müssen kurz vor dem Halbfinale gehen.

Einen Crashkurs im Umgang mit Journalisten steht in der aktuellen GNTM-Folge auf dem Programm: Nachdem "taff-Moderator Christian Düren (ist mit Amira Aly, ehemals Pocher, liiert) die Nachwuchsmodels mit unangenehmen Fragen schon mal aufgewärmt hat, geht es im Anschluss ans Eingemachte: Tanja May, Unterhaltungschefin bei "Bild", und Stephanie Göttmann-Fuchs, Mitglied der Chefredaktion bei der "Bunten", wollen den Models Privates entlocken – und haben leichtes Spiel. Kein Wunder, denn die Kandidatinnen und Kandidaten haben keinerlei Erfahrung im Umgang mit erfahrenen Boulevard-Journalisten.

Und so plaudert Eliob bereitwillig darüber, dass er einmal Samenspender war. Pierre erzählt, dass er seinen leiblichen Vater ("mein Erzeuger") nicht kennt, und auch Canel gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben, als sie offen berichtet, dass ihr Vater gewalttätig und drogenkrank war. Medienprofi Düren ist alarmiert: "Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Kolleginnen – nicht ganz so schlau von unseren Models", sagt er.

"Im echten Leben hätte es ihr das Genick gebrochen" Vor allem Daniela (20) trägt seiner Meinung nach das Herz zu sehr auf der Zunge, was ihr im echten Leben "das Genick gebrochen hätte". Denn sie erzählt der "Bunte"-Reporterin arglos, dass sie noch nie einen Freund hatte, "schon immer" Single sei. Auf die übergriffige Frage "Du bist jetzt aber nicht Jungfrau, oder?" antwortet die Münchnerin ehrlich mit "doch!". Sie fände das aber auch nicht ungewöhnlich, so Daniela.

Doch Christian Düren weiß: "Die kann jetzt noch erzählen, was sie will, die Schlagzeile steht." Heidi Klum verkündet ihr dann später auch: "Warum ich noch Jungfrau bin" hätte die "Bunte" getitelt. Daniela muss schlucken. "Da hätte es aber interessantere Sachen über meiner Persönlichkeit gegeben", sagt sie.

Heiße Liebesszenen auf den Straßen Hollywoods Auch beim Fotoshooting müssen die Kandidatinnen und Kandidaten nur mit Unterwäsche bekleidet in einem fahrenden Bett, das auf einem Anhänger durch die Straßen von Hollywood kurvt, eine heiße Liebesszene zeigen – dafür haben sie sich zuvor selbst einen Shooting-Partner ausgewählt. Star-Fotograf Rankin fordert dabei vollen Körpereinsatz ("Ich will Leidenschaft sehen!"). Daniela und Moritz tun sich anfangs sehr schwer – kein Wunder: Nicht nur sie hatte noch nie eine Beziehung, auch der 19-jährige Moritz nicht. "Das hat sich komisch angefühlt, weil man so was ja noch nie gemacht hat", sagt er.

Doch dann trauen sie sich und küssen sich sogar, sehr zur Freude von Heidi Klum: "Jetzt hören sie gar nicht mehr auf, es sieht schon aus, als würde denen das Spaß machen", jubelt sie. Daniela ist überrascht: "Nie im Leben Leben hätte ich gedacht, dass ich Moritz küssen würde, er gibt mir eher so Friend- oder Kleiner Bruder-Vibes", sagt sie. Verliebt sind sie danach dennoch nicht – sehr zur Enttäuschung von Heidi Klum.

Die Stimmung zwischen Aaliyah und Kevin: eisig. Beide zoffen sich regelmäßig, er wirft ihr vor "schlampig" und eine "Dramaqueen" zu sein, sie hält ihn für "fake". Weil sonst niemand mehr übrig ist, müssen sie das Paarshooting gemeinsam absolvieren – keine gute Idee: "Du siehst immer aus, als wolltest du sie erwürgen", wundert sich Heidi Klum. "Alles viel zu steif", mosert Rankin. Der 24-Jährige spricht im Anschluss von einem "Katastrophen-Shooting", gibt zu: "Ich hatte wirklich gar keinen Bock, das hat man auch gemerkt, glaube ich."

"Mein Herz ist ein bisschen kaputt" Auch beim Entscheidungswalk in Outfits von Designer Christian Cowan können die zwei das Ruder nicht mehr herumreißen. Heidi Klum sagt den gefürchteten Satz zu ihnen: "Ich habe leider kein Foto!" Rankin schüttet noch einmal Salz in die Wunde, erklärt beim Shooting mit ihnen sei es "schlimmer und schlimmer" geworden. Der bislang stets coole Kevin gibt erstmals einen Einblick in sein Gefühlsleben: "Mein Herz ist ein bisschen kaputt", sagt er und, dass er sich sehr auf zu Hause freue.

Bei Curvy Model Aaliyah überwiegt Dankbarkeit und der Stolz, es so weit gebracht zu haben. Die ehemalige Kindergärtnerin scheint Gefallen am TV gefunden zu haben: "Vielleicht seht ihr mich ja noch mal irgendwo, wer weiß?", verabschiedet sie sich von den Zuschauern. Im Halbfinale (12.6. auf ProSieben) stehen somit Canel, Daniela, Magda und Zoe bei den Frauen und Eliob, Jannik, Moritz und Pierre bei den Männern.

