"Der phönizische Meisterstreich": Oscar-Gewinnerin Jodie Foster sagte Regisseur Wes Anderson immer wieder ab

Gefühlt kann er sie alle haben: Wes Anderson hat sich nicht nur aufgrund der besonderen Ästhetik seiner Filme einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Bislang schien es so, dass der Kultregisseur, der 2024 den Oscar für seinen Kurzfilm "Ich sehe was, was du nicht siehst" erhielt, jede beliebige Hollywood-Größe davon überzeugen kann, in einem seiner Filme mitzuspielen.

Wes Anderson: "Sie hat dieses echte Funkeln"

"Im Laufe der Jahre habe ich in so vielen Filmen versucht, Jodie Foster für eine Rolle zu gewinnen", verriet Anderson. "Es war so, dass wir bei jedem Film zu Jodie Foster gingen, um sie für eine Rolle zu bekommen. Und ich glaube, ich habe das drei Filme hintereinander gemacht, vielleicht vier. Und ich habe sie getroffen und mochte sie. Und ich dachte, sie würde die Rolle übernehmen." Er habe Foster in ihrem ersten Film, "Little Man Tate", in dem sie die Mutter spielt, "geliebt": "Sie hat dieses echte Funkeln. Sie hat eine Leichtigkeit in sich."