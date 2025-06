Blu-ray-Highlights der Woche: Bob Dylans Biografie, Gangsterkomödie spanisches Historiendrama begeistern

Geboren wird er als Robert Allen Zimmerman. Bekannt ist er jedoch seit über 60 Jahren unter dem Namen Bob Dylan. Songs wie "Blowin' In The Wind" (1963) und "Like A Rolling Stone" (1965) machen den aus Minnesota stammenden Singer/Songwriter zu einem der einflussreichsten lebenden US-Musiker – nicht zuletzt dank seiner Wandelbarkeit und seiner poetischen Qualitäten. 2016 erhält Dylan, der seine Karriere als Folksänger beginnt, gar den Nobelpreis für Literatur. Eben diesem stets etwas geheimnisvollen Superstar widmet Regisseur James Mangold in "Like A Complete Unkown" eine filmische Biografie, die den Aufstieg der Musiklegende und einen aufsehenerregenden Richtungswechsel nachzeichnet. Bei den Academy Awards 2025 war der Film in insgesamt acht Kategorien nominiert, ging letztlich aber leer aus. Nun erscheint "Like A Complete Unknown" ebenso wie die Gangsterkomödie "Riff Raff – Verbrechen ist Familiensache" und das Historiendrama "Der Lehrer, der uns das Meer versprach" auf DVD und Blu-ray.

"Like A Complete Unknown" (Veröffentlichung am 6. Juni) "Like A Complete Unkown" basiert auf dem Sachbuch "Dylan Goes Electric!" von Elijah Wald und ist mit Superstar Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name", "Dune") hochkarätig besetzt. Passend für das Bob Dylan-Biopic sieht er dem Kultmusiker durchaus ähnlich und hat als Sänger einiges auf dem Kasten. In "Like A Complete Unknown" stehen Dylans Anfänge und sein Wechsel von der Folk- zur Rockmusik im Fokus. 1961 kommt der junge Liedermacher nach New York und stattet seinem im Krankenhaus liegenden Idol Woody Guthrie (Scoot McNairy) einen Besuch ab. Dessen Freund und beruflicher Weggefährte Pete Seeger (Edward Norton) erkennt rasch Dylans Talent. Sehr bald folgen Auftritte. Doch zunächst muss sich Dylan oft mit Cover-Versionen alter Folk-Klassiker begnügen. Als er eine Beziehung mit der Aktivistin Sylvie Russo (Elle Fanning verkörpert eine fiktive Figur, die auf Dylans damaliger Lebensgefährtin Suze Rotolo basiert) beginnt, ermuntert sie ihn, für seine eigenen Lieder zu kämpfen, und sie beeinflusst ihn mit ihren politischen Ansichten. Den endgültigen Durchbruch bringt aber erst eine Affäre mit der Sängerin Joan Baez (Monica Barbaro). Zum neuen Star der Folkszene und der Protestbewegung in den 1960er-Jahren aufgestiegen, wähnt sich Dylan irgendwann in einer kreativen Sackgasse, bis er eine kontrovers diskutierte musikalische Kursänderung vornimmt.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: James Mangold, Laufzeit: 135 Minuten

"Riff Raff – Verbrechen ist Familiensache" (Veröffentlichung am 30. Mai) Ex-Mafiagangster Vincent (Ed Harris) hat seine Verbrecherlaufbahn längst hinter sich gelassen. Zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Sandy (Gabrielle Union) und ihrem Teenagersohn DJ (Miley J. Harvey) möchte er das Jahr in ihrem einsam gelegenen Ferienhaus ausklingen lassen. Doch dann kommt alles anders. Mitten in der Nacht stehen plötzlich Rocco (Lewis Pullman), Vincents Sohn aus erster Ehe, und dessen hochschwangere Freundin Marina (Emanuela Postacchini) auf der Matte. Mit dabei ist zu allem Überfluss auch noch Roccos zugedröhnte Mutter Ruth (Jennifer Coolidge, seit den ersten beiden "The White Lotus"-Staffeln wieder in aller Munde). Rocco, der anders als sein Vater noch immer im Unterweltmilieu verkehrt, hat den Sohn von Gangsterboss Leftie (Billy Murray) umgelegt. Was dieser natürlich nicht einfach hinnehmen kann. Gemeinsam mit seinem ebenso loyalen wie irren Handlanger Lonnie (Pete Davidson) jagt Vincents alter Mafiakumpane schon dem Schuldigen nach. "Riff Raff – Verbrechen ist Familiensache" basiert auf einem Theaterstück von John Pollono, das der Autor selbst für die Leinwand adaptierte. Die Bühnenherkunft lässt erahnen: Dialogwitz spielt im Film eine zentrale Rolle. Hier trifft zynischer Humor auf vereinzelte Gewaltausbrüche.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2024, Regie: Dito Montiel, Laufzeit: 103 Minuten

"Der Lehrer, der uns das Meer versprach" (Veröffentlichung am 30. Mai) Bañuelos de Bureba ist ein kleines Dorf im Osten der nordspanischen Provinz Burgos. Die nordspanische Küste ist rund 100 Kilometer entfernt. Als der junge Lehrer Antoni Benaiges (Enric Auquer) im Jahr 1935 die Grundschule von Bañuelos de Bureba übernimmt, gibt er seinen Schützlingen dennoch ein Versprechen: Im Sommer will er mit ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben ans Meer fahren. Doch dann bricht der spanische Bürgerkrieg aus ... "Der Lehrer, der uns das Meer versprach" basiert auf der wahren Geschichte von Antoni Benaiges. Der Film spielt auf zwei Zeitebenen: Neben dem Wirken des Lehrers wird die verzweifelte Suche von Ariadna (Laia Costa) im Jahr 2010 nach der Leiche ihres Urgroßvaters gezeigt. Ihrer Vermutung nach wurde er mit etlichen anderen zu Beginn des spanischen Bürgerkriegs hingerichtet und anschließend in einem der zahlreichen Massengräber verscharrt. Bei ihren Recherchen stößt sie auf die Geschichte Antoni Benaiges', der, wie sich herausstellt, der Lehrer ihres Großvaters war ...

Preis DVD: circa 13 Euro

ES, 2023, Regie: Patricia Font, Laufzeit: 102 Minuten

