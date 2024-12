"Sisi": Kritik zum Finale der vierten Staffel mit Dominique Devenport

Im großen Finale von "Sisi" kehrt Kaiserin Elisabeth (Dominique Devenport) nach Bayern zurück. Die vierte Staffel der beliebten RTL-Serie verspricht emotionale Turbulenzen und ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Sisi Serie • 08.12.2024 • 14:45 Uhr

Eine seit 2021 von vielen RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauern liebgewonnene Weihnachtstradition geht dieses Jahr zu Ende: Dominique Devenport und Jannik Schümann werden zum vierten und letzten Mal in die Rollen des berühmten österreichischen Kaiserpaares Franz Joseph I. und Elisabeth schlüpfen. Waren die bisherigen drei Staffeln der Historiendrama-Serie "Sisi" (Regie: Sven Bohse) traditionell in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr im Hauptprogramm von RTL zu sehen, müssen sich die Fans diesmal kürzer gedulden: Wegen der NFL-Übertragung am Abend sind die ersten drei von insgesamt sechs neuen Episoden am Sonntag, 8. Dezember, bereits um 14.45 Uhr, bei RTL zu sehen. Bei RTL+ erschien die komplette vierte Staffel zuletzt in wöchentlichen Doppelfolgen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigen RTLup und RTLsuper die gesamte Staffel.

Die erste Staffel, wir erinnern uns, erzählte von den Anfängen der Liebe zwischen der rebellischen bayerischen Prinzessin und dem pflichtbewussten österreichischen Kaiser. In den anschließenden Staffeln zwei und drei wurde diese Liebe durch politische Spannungen auf mehr als eine harte Probe gestellt. In der finalen Staffel vier scheinen sich Headautor Robert Krause und seine Co-Autorin Elena Hell nun erneut auf die privaten Aspekte zu konzentrieren.

Probleme über Probleme Die noch immer rebellische Elisabeth weilt zu Beginn der ersten Folge allein auf der griechischen Insel Korfu, wo sie sich – zum Entsetzen ihrer treuen Hofdame Gräfin Esterhazy (Tanja Schleiff) – tätowieren lässt: "Der Kaiser wünscht, dass ich meine Reise abbreche, damit ich meinen Verpflichtungen am Hof nachkommen kann. Dann wird er diesen Anker wohl auch akzeptieren", erklärt Sisi. Doch noch ehe sie ihre Rückreise nach Wien antreten kann, erleidet die Kaiserin einen schweren Reitunfall. Der besorgte Franz eilt nach Korfu. Um die Genesung seiner Frau nicht zu gefährden, verschweigt er allerdings, dass ihr geliebter Vater Herzog Max (Marcus Grüsser) in Bayern im Sterben liegt.

Als Sisi kurz nach der Beerdigung ihres Vaters in Possenhofen ankommt, erwartet sie ein ganzer Berg persönlicher Probleme: Wie sie von ihrem ältesten Bruder Louis (Rick Okon) erfährt, hat Herzog Max das Familienschloss bei einer Pferdewette an Georg Basselet von La Rosée (Klaus Steinbacher) verloren. Um den Auszug ihrer trauernden Mutter Herzogin Ludovika (Julia Stemberger) zu verhindern, fordert die noch immer verletzte Sisi Basselet zur Revanche: Auf der Münchner Theresienwiese will sie mit einem noch ungezähmten Hengst gegen Basselet gewinnen. Zu allem Übel beginnt Sisis jüngste Schwester Sophie Charlotte (Philine Schmölzer) ausgerechnet jetzt für ihren verrufenen Cousin König Ludwig II. (Gustav Schmidt) zu schwärmen ...

Spannende neue Nebenfiguren Es ist zweifellos eine gute Entscheidung, den Schwerpunkt der Serie nach den vergangenen Politik-fokussierten Staffeln nun wieder vermehrt ins Privatleben der Kaiserin zu verlagern: Endlich sieht man wieder mehr von Sisis unbeschwerterem Leben in der bayerischen Heimat, das in den drei berühmten "Sissi"-Filmen mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm deutlich präsenter war. Für Sisi entsteht durch ihre Heimkehr ein spannendes "Dilemma", das, laut Hauptdarstellerin Dominique Devenport, alle erwachsenen Menschen kennen, wenn sie nach Hause kommen: "Bin ich hier Kind oder eine erwachsene Person? In Sisis Fall heißt das: Bin ich hier Tochter und Schwester oder bin ich die Kaiserin von Österreich?"

Julia Stemberger, die als Herzogin Ludovika in der vergangenen Staffel pausierte, rückt in der vierten Staffel von "Sisi" nun weiter in den Fokus, auch Désirée Nosbusch verleiht ihrer Rolle der Erzherzogin Sophie als besorgte Schwester neue Qualitäten. Hinzukommen spannende neue Nebenfiguren. Neben den bereits erwähnten seien hier vor allem die zunächst geheimnisvolle Stallmeisterin Linda (Eli Riccardi) sowie die Schauspielerin Henriette Mendel (Antonia Moretti), die mit Sisis Bruder Louis verlobt ist, zu erwähnen.

Für die Tochter von Schauspiel-Star Tobias Moretti war die Rolle eine besondere Freude, wie sie im Interview verrät: "Ich durfte für kurze Zeit in die Welt einer Sängerin eintauchen und mich stimmlich in Richtung Oper weiterbilden." Einziger Wermutstropfen für viele Fans: Kaiser Franz wird zumindest in der ersten Staffelhälfte fast schon zur Nebenfigur degradiert. An welcher Stelle im Leben der Kaiserin Elisabeth die Serie endet, war im Vorfeld der Ausstrahlung nicht bekannt. Die echte Sisi wurde im Alter von 60 Jahren erschossen.

Sisi – So. 08.12. – RTL: 14.45 Uhr