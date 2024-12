Neue RTL-Serie "Angemessen Angry": Antiheldin im Kampf gegen übergriffige Männer

'Angemessen Angry' ist eine Dramedy von RTL+, die sich mit dem Thema Traumabewältigung nach Vergewaltigung beschäftigt. Die Hauptfigur Amelie entwickelt Superkräfte und wird zur Frauenrächerin 'Hysteria'. Die Serie startet am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Am Anfang der Dramedy "Angemessen Angry" steht eine Triggerwarnung für sexualisierte Gewalt. Das Zimmermädchen Amelie, gespielt vom "Die Discounter"-Star Marie Bloching, wird bei der Arbeit vergewaltigt. Das aus der Gewalttat hervorgehende Trauma äußert sich bei ihr aber auf eine sehr eigene Weise – sie entwickelt Superkräfte. Die neugewonnene Power setzt sie als Frauenrächerin "Hysteria" gegen übergriffige Männer ein. Doch ist das wirklich Traumabewältigung oder nicht doch eher eine sehr eigenwillige Form der Verdrängung? All das wird auf die Spitze getrieben, als Amelie wieder auf ihren Vergewaltiger trifft. Die Serie startet am Montag, 25. November, auf RTL+, frei zugänglich für alle. Der 25. November ist der "Orange Day", der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.