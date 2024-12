"Hundert Jahre Einsamkeit": Netflix macht den mythischen Literaturklassiker zur Serie

Hundert Jahre Einsamkeit erzählt die Geschichte der Familie Buendía über sechs Generationen und 100 Jahre wirklichen Lebens hinweg. Schauplatz ist der fiktive Ort Macondo, ein Dorf, das von José Arcadio Buendía (Marco González) und Úrsula Iguarán (Susana Morales) gegründet wird. Die beiden Cousins, die auch ein Paar sind, ignorieren die Einwände ihrer Familie und machen sich auf, um neue Wurzeln zu schlagen. Mit einer Gruppe Gleichgesinnter gründen sie das neue Dorf. In Macondo also erleben die Figuren Tragödien, einen sinnlosen Krieg und die Liebe. Über allem schwebt aber die düstere Prophezeiung eines Fluchs, der die Familienmitglieder in eine Ära tiefster Einsamkeit stürzt.