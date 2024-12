Hape Kerkelings Hausverbot bei der Bundespressekonferenz wird aufgehoben

Es sei "wirklich ein ganz besonderes Geschenk", das ihm die Bundespressekonferenz wenige Tage vor seinem Geburtstag gemacht habe, freute sich Hape Kerkeling. In dem von Judith Rakers moderierten Podcast "Hape Birthday – ein '3nach9'-Spezial zum 60. Geburtstag von Hape Kerkeling" wurde dem Komiker mitgeteilt, dass sein Jahrzehnte altes Hausverbot in der Bundespressekonferenz anlässlich seines Ehrentages am 9. Dezember aufgehoben wird.