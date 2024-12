Die neuen True-Crime-Formate im Dezember bei Netflix

Am 6. Dezember 2024 veröffentlicht Netflix den Dokumentarfilm „Biggest Heist Ever“. Er zeigt, wie es einem Ehepaar 2016 gelungen ist, Bitcoins im Wert von rund 72 Millionen Dollar zu stehlen. Bei dem Paar handelt es sich um Heather Morgan, die als Rapperin unter dem Namen Razzlekhan bekannt ist, und ihren Mann Ilya Lichtenstein, der als Tech-Unternehmer und Programmierer tätig war. Den beiden war es gelungen, durch das Hacken der Krypto-Börse Bitfinex 119.754 Bitcoins zu erbeuten. Nach aktuellem Kurs wäre diese Menge heute mehr als 11 Milliarden Dollar wert. Nach dem Hack versuchte das Paar, die Bitcoins zu waschen, indem es sie auf verschiedene Krypto-Börsen in aller Welt verteilte sowie Gutscheine damit erwarb. Als Morgan und Lichtenstein 2022 festgenommen wurden, geschah dies deshalb nicht nur wegen Betrugs, sondern auch aufgrund von Geldwäsche.

„Die Kings von Tupelo: Eine Krimisaga im Süden der USA“

Eine weitere True-Crime-Produktion aus dem Hause Netflix erwartet dich am 11. Dezember 2024. Es handelt sich um die dreiteilige Doku-Serie „Die Kings von Tupelo“. Sie setzt sich mit dem Schicksal des in Tupelo geborenen Paul Kevin Curtis auseinander. Dieser arbeitet als Hausmeister und tritt in seiner Freizeit mit seinem Bruder Jack als Elvis-Imitator auf. Eines Tages macht Curtis bei seiner Arbeit in einem Leichenschauhaus eine Entdeckung und stößt bei einer anschließenden Recherche im Internet auf eine Verschwörungstheorie. Schnell wird aus dem lokalen Ereignis ein Drama, das seine Spuren bis ins Weiße Haus zieht.