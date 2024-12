Neu bei Disney+: Die Streaming-Highlights im Dezember 2024

Zwischen den Streamingdiensten herrscht heftige Konkurrenz. Dementsprechend bringen sie jeden Monat neue Inhalte heraus, um Interessenten anzulocken und Bestandskunden an sich zu binden. Doch welche Streaming-Highlights hat Disney+ im Dezember 2024 zu bieten?

Star Wars: Skeleton Crew Science-Fiction-Fans dürften mit „Star Wars: Skeleton Crew“ auf ihre Kosten kommen. Die achtteilige Serie spielt nach dem Ende der klassischen „Star Wars“-Trilogie und handelt von einer Gruppe Kinder, die nach dem Sieg über das Imperium auf ihrem Heimatplaneten eine besondere Entdeckung machen. Anschließend verirren sie sich in den Weiten der Galaxis und erleben auf ihrem Weg nach Hause zahlreiche Abenteuer. Verantwortlich für die Coming-of-Age-Serie sind Jon Watts, der sich durch den erfolgreichen Reboot der „Spider-Man“-Filme einen Namen gemacht hat, sowie Drehbuchautor Christopher Ford („Spider-Man: Homecoming“). Bekanntester Schauspieler ist Jude Law („Der talentierte Mr. Ripley“), der einen Machtanwender verkörpert. Disney veröffentlicht am 3. Dezember zunächst zwei Folgen im Doppelpack und dann bis zum 14. Januar 2025 jede Woche eine weitere Episode.

Traum-Studios: Aus der Welt von "Alles steht Kopf" Der Animationsfilm „Alles steht Kopf“ war 2015 für das Studio Pixar angesichts eines weltweiten Einspielergebnisses von knapp 860 Millionen US-Dollar ein großer Erfolg. Das konnte der zweite Teil in diesem Jahr mit fast doppelt so hohen Einnahmen sogar noch spektakulär toppen. Für alle Fans des Franchise um die pubertierende Riley und die Emotionen in ihrem Kopf veröffentlicht Disney+ ab dem 11. Dezember 2024 die Mini-Serie „Traum-Studios: Aus der Welt von Alles steht Kopf“. Diese soll die Lücke zwischen den beiden Filmen schließen. Mit dabei sind natürlich beliebte personifizierte Emotionen wie „Freude“ und „Wut“. Im Fokus stehen dieses Mal aber eher die Träume von Riley sowie deren „Regisseure“. Verantwortlich für die vierteilige Spin-off-Serie ist Mike Jones, der auch am Drehbuch des oscarprämierten Animationsfilms „Soul“ mitgewirkt hatte.

What If…? (Staffel 3) Superheldenfilme und -serien glänzten in letzter Zeit leider nicht immer mit Originalität. Die animierte Anthologie-Serie „What If…?“ ist da eine erfrischende Ausnahme, richtet sich aber vor allem an Marvel-Fans. Sie zeigt, was passiert wäre, wenn entscheidende Momente im Marvel Cinematic Universe anders verlaufen wären. Dabei erreichte sie sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern Top-Bewertungen. Bisher durften wir unter anderem erleben, was passiert wäre, wenn Ultron gewonnen hätte oder es die Avengers bereits im Jahr 1602 – inspiriert von einem beliebten Comic des Star-Autors Neil Gaiman – gegeben hätte. Die dritte und letzte Staffel besteht aus acht Episoden, die Disney vom 22. bis zum 29. Dezember täglich veröffentlicht. Mit von der Partie sind als Figuren unter anderem Bucky Barnes, Captain Carter, Storm und der mysteriöse Watcher.

John Williams in Tokyo Wer von „Last Christmas“ und „O du fröhliche“ endgültig genug hat, kommt als Filmfan bei einem nachweihnachtlichen Konzert der cineastischen Art ab dem 27. Dezember auf seine Kosten. Ab diesem Datum ist nämlich „John Williams in Tokyo“ bei Disney+ verfügbar. In dem Konzertfilm dirigiert die Filmmusiklegende das weltberühmte Saito Kinen Orchestra. Dieses interpretiert zahlreiche der bekanntesten musikalischen Kompositionen des fünffachen Oscar-Preisträgers. Mit dabei dürften ikonische Musikstücke aus „Harry Potter“, „Indiana Jones“, „Schindlers Liste“ oder „Star Wars“ sein. John Williams’ musikalische Werke erfreuen sich auch bei uns größter Beliebtheit. So erreichte die Aufnahme seines Konzertes in Berlin 2022 die Spitze der deutschen Albumcharts.