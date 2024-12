Max Giermann freut sich über "Tatort"-Rolle: "spannender Genre-Mix"

Noch bis Mitte Dezember laufen die Dreharbeiten für den 95. Fall der Kölner "Tatort"-Kommissare Max Ballauf ( Klaus J. Behrendt , 64) und Freddy Schenk ( Dietmar Bär , 63). Unter dem Arbeitstitel "Alles Anders" ermitteln sie dieses Mal hinter den Kulissen einer Kinder-TV-Show. Der Mord an einem Kameramann bringt die Ermittler in das Umfeld der Sendung "Sachen und Lachen", moderiert vom Ehepaar Frank und Caro Anders. Doch hinter der Fassade der heilen Kinderwelt lauert Abgründiges.

Die Bremer "Tatort"-Fans dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen: Helen Schneider, bekannt aus den 80ern, übernimmt die Rolle der Rechtsmedizinerin Edda Bingley. Die Rocklegende fühlt sich im Team mit den Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) besonders wohl und wird auch in kommenden Folgen zu sehen sein.

In der Rolle des Kindershow-Moderators Frank Anders ist Max Giermann zu sehen. Für ihn geht damit ein besonderer Wunsch in Erfüllung. "Mein Vater hat immer gesagt, er möchte mich gerne mal im 'Tatort' sehen. Das erfüllt sich jetzt, also freut der sich bestimmt", verriet er gegenüber "Bild".