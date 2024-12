„The Electric State“: So wird der teuerste Netflix-Film aller Zeiten

Regie bei „The Electric State“ führen Anthony und Joseph Russo. Beiden haben bereits diverse Marvel-Blockbuster inszeniert, die an den Kinokassen für Furore sorgten. Die Brüder bewiesen mit ihrer Arbeit an Comedy-Kultserien wie „Arrested Development“ oder „Community“ aber auch ein Talent für komische Stoffe. Mit Christopher Markus und Stephen McFeely sind zwei der erfolgreichsten Drehbuchschreiber der Branche – vor allem dank „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ – für das Skript verantwortlich. Die Filmmusik steuert Alan Silvestri bei. Der Komponist lieferte ikonische Musik zu Filmerfolgen wie „Zurück in die Zukunft“ oder „Forrest Gump“.

Wer ist Teil des Casts?

Die Hauptrolle spielt Millie Bobby Brown, die mit der Netflix-Serie „Stranger Things“ den Durchbruch feierte. Sie bewies aber auch in Werken wie „Enola Holmes“ ihr schauspielerisches Talent. Zudem spielt Chris Pratt („Guardians of the Galaxy“) eine Schlüsselrolle. Mit dabei sind außerdem Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once“) und der zweifache „Golden Globe“-Gewinner Stanley Tucci. In der Originalfassung werden zudem unter anderem Jason Alexander, Brian Cox, Woody Harrelson und Anthony Mackie zu hören sein.