Stranger Things: Millie Bobby Brown und das tränenreiche Finale

Die preisgekrönte Serie "The White Lotus" setzt ihre Erfolgsgeschichte mit einer dritten Staffel in Thailand fort. Mit einem Star-Ensemble führt die Satire erneut in die Abgründe der Reichen und Schönen.

Wann kommt die fünfte Staffel von "Stranger Things"?

Ihre Beliebtheit in der Netflix-Serie wurde so enorm, dass sie von der Zeitschrift "Time" im Jahr 2018 als jüngste Person aller Zeiten in die Liste der "100 einflussreichsten Personen der Welt" aufgenommen wurde. Es folgte 2019 ihr Spielfilm-Debüt in dem Science-Fiction-Streifen "Godzilla II: King of the Monsters" als Madison Russell. 2020 spielte sie die Hauptrolle in der Roman-Verfilmung "Enola Holmes".