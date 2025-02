ZDF kann Top-Entertainer halten: Vertrag mit Giovanni Zarrella verlängert

Es läuft für Giovanni Zarrella und seine "Giovanni Zarrella Show". Seit 2021 moderiert der Schwabe mit italienischen Wurzeln die Nachfolgesendung des Dauerbrenners "Willkommen bei Carmen Nebel" im ZDF. Nun tritt Zarrella abermals in die Fußstapfen der Kult-Moderatorin: Wie das ZDF am Mittwoch bekannt gab, wird der 46-Jährige im Dezember 2025 erstmalig die Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" präsentieren.

"Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Giovanni Zarrella für weitere drei Jahre exklusiv an das ZDF zu binden. Seine Musikshow hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer wichtigen Marke entwickelt", wird ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann in einer Meldung des Senders zitiert. Zarrella selbst sagt: "Dass wir gemeinsam mit einem wundervollen Team nun drei weitere Jahre im ZDF die Menschen unterhalten dürfen – und das sogar mit mehr Sendungen als bisher – ist ein unbeschreibliches Glück und gerade in der heutigen Zeit eine große Ehre. Das ZDF ist für mich ein Zuhause geworden, das ich mir nicht schöner vorstellen könnte."

Bereits am Samstag, 15. Februar, 20.15 Uhr, steht Zarrella mit einer neuen Ausgabe seiner Show auf der ZDF-Bühne. Unter dem Motto "All you need is love" empfängt der Sänger und Entertainer kurz nach dem Valentinstag zahlreiche musikalische Gäste. Andreas Gabalier, Howard Carpendale, Melissa Naschenweng und Ross Antony werden einige der schönsten Liebeslieder, teils im Duett zum Besten geben. Ebenfalls zu Gast: Revolverheld, Nicole, Roland Kaiser, Popsängerin Leony sowie Karat, die in der Sendung ihr 50-jähriges Band-Bestehen feiern.