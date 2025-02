Das sind Stefan Raabs Pläne für den ESC 2025

Das Abschneiden beim Eurovision Song Contest (ESC) war in den letzten Jahren für deutsche Künstler alles andere als ein Ruhmesblatt. Nach den Plätzen 25, 25 und 26 in den Jahren 2021, 2022 und 2023 sang sich Isaak im letzten Jahr zwar immerhin ins Mittelfeld auf Rang 12. Doch die Ansprüche sind höher. Deswegen soll jetzt ein Mann die Verantwortung übernehmen, der für den letzten deutschen ESC-Erfolg vor 15 Jahren verantwortlich war: Stefan Raab. Doch was plant der vor wenigen Monaten aus der Versenkung zurückgekehrte Entertainer für den ESC 2025 in Basel?

„Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ startet mit zwei Vorrundenshows Stefan Raab und sein Team hatten zunächst die Qual der Wahl. Denn sie mussten aus 3.281 Bewerbungen erst die besten 24 Acts aussuchen. Doch letztlich gilt hier natürlich auch das berühmte Highlander-Motto: „Es kann nur einen geben!“ Deswegen soll in insgesamt vier Shows unter dem Motto „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ der perfekte Act für Basel gefunden werden. Den Anfang machen zwei Vorrundensendungen, in denen jeweils zwölf Künstler gegeneinander antreten. ESC-Songs gibt es dabei allerdings noch nicht zu hören. Stattdessen tragen die Musiker eigene oder gecoverte Titel vor. Die sieben besten Auftritte schaffen es in die nächste Runde.

Halbfinale und Finale bieten bereits ESC-Feeling In der Halbfinalsendung singen dann die 14 Künstler gegeneinander, die die ersten beiden Sendungen überstanden haben. Dabei gibt es jedoch einen wichtigen Unterschied zur Vorrunde. Denn nun bekommt das Publikum erstmals die Titel zu hören, die die Künstler auch beim Eurovision Song Contest singen wollen – hier kommt also schon echtes ESC-Feeling auf. Während in der Vorrunde eher die Musiker und ihre Performances im Vordergrund standen, rückt jetzt stärker der potenzielle ESC-Song in den Fokus. Die letzte nationale Bewährungsprobe für alle Musiker, die beide Runden überstanden haben, folgt dann in der Finalsendung. Hier können sich ESC-Fans auf Unterhaltung im XL-Format freuen. Denn für diese Show sind satte 195 Minuten Sendezeit veranschlagt. Wie bei allen Sendungen von „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ übernimmt auch hier Barbara Schöneberger die Moderation.