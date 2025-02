"In Eitelkeiten verheddert": Herbert Grönemeyer appelliert an Deutschland

Herbert Grönemeyer hat sich zum Wahlkampf in Deutschland geäußert und dabei einen Appell an die deutsche Bevölkerung gerichtet. Der Sänger und Schauspieler erkennt in der Gesellschaft eine tief sitzende Verunsicherung, die noch aus der Pandemie-Zeit resultiere. "Wir alle sind seit Corona immer noch posttraumatisch belastet, und die furchtbaren Kriege und Konflikte kreieren kollektive Ängste und gehen uns schwer an die Substanz", sagte Grönemeyer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.