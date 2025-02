"Donald Trump: Rückkehr an die Macht": Alle Infos zur Analyse im ZDF

Am Ende war es nicht einmal knapp: Nach einem polarisierenden Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris stand früh fest, dass der 47. US-Präsident derselbe sein würde wie der 45. Trump triumphierte mit klarem Vorsprung, und er überzeugte auch traditionell demokratische Bevölkerungsteile wie Latinos und Frauen. Nun, da der Republikaner zum zweiten Mal ins Weiße Haus eingezogen ist, wagt eine Doku eine Analyse des für viele überraschenden Comebacks: Emmy-Preisträger Michael Kirk blickt in seinem aktuellen Film auf Donald Trumps "Rückkehr an die Macht". Was kommt auf uns zu – und wie konnte es dazu kommen? Auf diese Fragen sucht die Dokumentation im ZDF Antworten.