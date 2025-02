"Jeder Jeck ist anders": Roland Kaiser bezieht klare Stellung in Gender-Frage

Beim Thema Gendern scheiden sich die Geister – selbst in höchsten politischen Kreisen. Für CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ist es sogar Teil des Wahlkampfs. Beim TV-Kanzlerduell mit Olaf Scholz positionierte er sich klar gegen den Einsatz von gendersensibler Sprache in Ämtern.

Beim Sprechen nutze er oft die Formulierung "Künstlerinnen und Künstler". Das koste zwar etwas mehr Zeit, klinge aber schöner, so Kaiser. Zudem passe es für ihn in den "Toleranzrahmen, der nun mal wichtig ist". Sprache verändere sich, das sei ein natürlicher Prozess, führte der 72-Jährige aus. "Ich kann und will nicht mehr sprechen wie früher."

Gleichzeitig beobachtet er mit Sorge, dass Respekt immer häufiger verloren gehe. Das sei nicht nur in der Politik spürbar, sondern auch in Familien, Partnerschaften und Freundschaften – also "in den kleinsten Zellen der Gesellschaft". Kaiser hoffe daher, dass sich die Gesellschaft wieder mehr in Richtung gegenseitiger Wertschätzung bewege. Auch für Menschen, "die anders denken".