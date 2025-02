"Semperopernball 2025": Kritik zur Jubiläumsausgabe mit besonderen Highlights

Altehrwürdige Veranstaltung

Er ist vielleicht nicht ganz so berühmt wie der Wiener Opernball, bei dem in knapp drei Wochen (am Donnerstag, 27. Februar) die Paare zum nunmehr 67. Mal über das Parkett wirbeln, doch wenn es allein ums Alter des ehrwürdigen Events geht, hat der Semperopernball tatsächlich die Nase vorne: Vor sage und schreibe 100 Jahren fand die erste Ausgabe der Prunk-Veranstaltung in Dresden statt – in Anlehnung an die höfische Balltradition von August dem Starken.