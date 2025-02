Attacke auf "Bauer sucht Frau"-Schäfer Heinrich: So geht es ihm nach der OP

Zunächst hoffte Heinrich, dass die Schmerzen von allein weggehen würden, doch das war ein Irrtum. "Es war ein stechender Schmerz, der danach einfach nicht mehr wegging. Jeder Schritt tat mir weh, aber ich bin erst mal nicht zum Arzt gegangen, weil ich meine Schafe nicht allein lassen wollte", berichtet der Schäfer gegenüber Bild. Wochenlang schob der 58-Jährige einen Arztbesuch auf, mit bösen Folgen. Das Knie schwoll immer weiter an. Doch irgendwann ging es so nicht mehr weiter und der Gang zum Doktor wurde unvermeidbar. Dabei wurde eine entzündliche Verletzung des Knie-Knorpels am Knochen und eine damit einhergehende Arthrose festgestellt. Es folgte eine Operation. Eine Knieprothese musste in einer mehrstündigen Operation eingesetzt werden.