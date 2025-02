Die Netflix-Highlights im Februar 2025!

Die Streaming-Konkurrenz wird immer härter. Dadurch sind Streamingdienste mehr denn je darauf angewiesen, Abonnenten mit hochwertigen und möglichst exklusiven Inhalten zu ködern. Wir schauen auf das Beste, was Platzhirsch Netflix im Februar 2025 anzubieten hat.

The Witcher: Sirens Of The Deep (ab 11. Februar) Geht es endlich mit dem erfolgreichen Netflix-Format „The Witcher“ weiter? Jein. Denn bis zur Veröffentlichung der vierten Staffel der Serie müssen Fans noch einige Monate warten. Stattdessen gibt es ein filmisches Abenteuer des Hexers Geralt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Real-, sondern um einen Animationsfilm. Dass ein solcher in der Zuschauergunst nicht immer ganz weit oben steht, zeigte zuletzt „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“. Bei einem Blick auf die Historie des „The Witcher“-Franchise könnte die Sache allerdings etwas anders liegen. Denn während der Realfilm „The Witcher: Blood Origin“ ziemlich enttäuschte, konnte das letzte Animationsabenteuer „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ überzeugen. Auch beim neuen Film ist das bekannte südkoreanische Animationsstudio Mir wieder dabei, was erneut für eine ansprechende Optik sorgen sollte. Regie führt Kang Hei Chul („Lookism“), der bereits am ersten Animationsabenteuer des Hexers beteiligt war. Die Handlung basiert direkt auf einer Vorlage von Andrzej Sapkowski, der mit seinen Romanen die Welt des Hexers kreierte. So erhält Monsterjäger Geralt den Auftrag, Attacken auf Küstendörfer aufzuklären. Dabei spielt ein Konflikt zwischen Meeresbewohnern und Menschen eine wichtige Rolle.

Cobra Kai – Staffel 6 Teil 3 (ab 13. Februar) Eigentlich veröffentlicht Netflix neue Serienstaffeln am Stück. Dadurch hebt sich der Streamingdienst wohltuend von Teilen der Konkurrenz ab, die Abonnenten neue Episoden oft nur im Wochenrhythmus bieten. Die sechste Staffel von „Cobra Kai“ hat Netflix allerdings gedrittelt. Während die ersten fünf Folgen im Juli 2024 zu sehen waren, folgte das zweite Quintett im November. Immerhin sind die letzten fünf Episoden alle sofort am 13. Februar 2025 verfügbar. Diese Veröffentlichungsstrategie soll offensichtlich die Spannung erhöhen und eine langfristige Vermarktung gewährleisten. Denn nach Staffel 6 soll Schluss mit der Netflix-Serie sein. Das Format schließt an den Kultfilm „Karate Kid“ an und fokussiert sich auf die beiden Rivalen Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und Johnny Lawrence (William Zabka). Im Zentrum der letzten fünf Folgen dürfte das Martial-Arts-Turnier „Sekai Taikai“ stehen. Fans dürfen sich Ende Mai 2025 aber mit „Karate Kid: Legends“ immerhin auf einen neuen Kinofilm freuen.

Zero Day (ab 20. Februar) Was macht ein Ex-Regierungschef? Wahrscheinlich für viel Geld Reden vor zahlenden Zuhörern schwingen, zwischendurch die eigene Partei bei öffentlichen Auftritten unterstützen, aber vor allem die Vorzüge des Lebens relativ stressfrei genießen. Doch beim Ex-POTUS (President of the United States) George Mullen sieht die Situation anders aus. Der erhält nämlich die Aufgabe, einen globalen Cyberangriff mit zahlreichen Toten aufzuklären und muss sich dafür durch ein Dickicht von Lügen kämpfen. In der Hauptrolle ist niemand Geringeres als der zweifache „Oscar“-Gewinner Robert De Niro zu sehen. Der bewies zuletzt in „Killers of the Flower Moon“, dass er es immer noch draufhat. Showrunner der sechsteiligen Thriller-Serie ist Eric Newman („Narcos“), der auch zusammen mit Noah Oppenheim („Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth“) und Michael Schmidt („Day of Rage“) das Drehbuch verfasst hat. Regie führt Lesli Linka Glatter, die schon Top-Serien wie „The West Wing: Im Zentrum der Macht“ oder „Homeland“ inszeniert hat.