Nackte Überraschung für Hans Sigl: "Bergdoktor"-Star zieht sich aus

Selbst ihr Kollege Hans Sigl , der in „Der Bergdoktor“ die Hauptrolle Martin Gruber spielt, wusste nichts von der Enthüllung. Ernst hat ihre Entscheidung nur mit ihrem Mann Robert Wagner, einem österreichischen Marketingexperten, und ihrer Tochter Luna (17) geteilt. Beide stehen voller Stolz hinter ihr. „Es soll eine Überraschung werden!“, so Ernst – und das ist ihr definitiv gelungen. Dabei zeigt Annika Ernst nicht nur ihren Körper, sondern auch einen Teil ihrer Persönlichkeit. Ihre Brustwarzenpiercings, die sie seit knapp drei Jahren trägt, sind dabei kein Tabu: „Ich finde Körperschmuck sehr ästhetisch.“

Mitten in der 18. Staffel nimmt das ZDF den "Bergdoktor" aus dem TV-Programm. Warum das so ist, was der Sender stattdessen zeigen wird und wie es mit Martin Gruber weitergehen wird, erfährst du hier.

Während Annika Ernst sich für den „Playboy“ entschieden hat, würde ihre Serienrolle Dr. Johanna Angelika Rüdiger einen solchen Schritt niemals wagen. „Nicht, weil sie zu schamhaft wäre“, erklärt Ernst. „Sondern, weil sie in ihrem Beruf als Ärztin im Krankenhaus voll ausgelastet ist und den Fokus auf andere Dinge in ihrem Leben legt.“

Wie würde Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl, wohl reagieren, wenn seine Kollegin in der Serie sich für den „Playboy“ ausziehen würde? Ernst hat eine klare Vorstellung: „Er würde lächeln und zum nächsten Patienten eilen. Martin hat die tolle Eigenschaft, jeden so sein, leben und machen zu lassen, wie er oder sie es für richtig befindet.“

Eine Ehe auf Distanz – und doch ganz nah

Privat lebt Annika Ernst ein ungewöhnliches Beziehungsmodell. Während sie überwiegend in Berlin arbeitet, lebt ihr Mann in Österreich – 700 Kilometer entfernt. Trotzdem fühlt sich das Paar nicht wie in einer Fernbeziehung. „Unsere Wohnung in Berlin und unser Haus in Österreich sind für uns beide unser Zuhause.“ Für Ernst und Wagner scheint diese Distanz sogar ein Vorteil zu sein: „Es tut unserer Beziehung gut, wenn wir uns nicht 24/7 sehen. Da hat man auch immer wieder die Chance, den anderen zu vermissen.“