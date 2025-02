Kurz vorm Finale: "Der Bergdoktor" fliegt aus dem ZDF-Programm

Am Donnerstag, dem 27. Februar sollte eigentlich zum Höhepunkt der 18. Staffel von "Der Bergdoktor" kommen. Doch so kurz vor dem Finale nimmt das ZDF die beliebte Serie aus dem TV-Programm.

Änderung so kurz vom Staffelende

Seit dem 2. Januar ist die Praxis von Martin Gruber (Hans Sigl) wieder eröffnet. Im Leben des Arztes und seiner Familie ist in den vergangenen Wochen viel passiert. Im Finale soll es besonders drastisch werden. Doch ausgerechnet zu kurz vor dem Ende, nimmt das ZDF den "Bergdoktor" von seinem gewohnten Sendeplatz. Es ist bereits das zweite Mal in dieser Staffel, dass es die Serie von ihrem Programmplatz fliegt. Schon am 13. Februar mussten die Fans auf eine neue Folge verzichten und sich auf die darauffolgende Woche gedulden.