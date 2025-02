Katie Price schockiert mit Video: "Bitte hol dir Hilfe!"

"Oh, Katie. Was hast du getan! Traurig", schreibt ein User. Ein anderer fleht: "Katie, du zerstörst dich selbst. Bitte, hol dir Hilfe!" Ein weiterer Follower schreibt: "Jemand, der ihr nahesteht, möge ihr helfen! Hier spielt sich für alle eine Tragödie mit Ansage ab!"

Katie Price: "Vielleicht leide ich unter Dysmorphophobie"

Worauf die Nutzer Bezug nehmen, ist die starke optische Veränderung der extrem dünn wirkenden Britin, der man die vielen chirurgischen Eingriffe ansieht. "Dysmorphophobie?", fragt jemand bei Instagram und spielt damit auf ein Stichwort an, das Katie Price in einem Podcast selbst aufgebracht hatte. Sie habe "nie gedacht, dass ich gut aussehe, und das tue ich immer noch nicht. Vielleicht leide ich unter Dysmorphophobie", sagte Price. Auch Sänger Robbie Williams und Schauspielerin Megan Fox haben in der Vergangenheit eingestanden, an dieser Form der gestörten Körperwahrnehmung zu leiden.