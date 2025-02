DFB-Pokal, Viertelfinale Bielefeld – Bremen: Alle Infos zum Pokalspiel im ZDF

Im DFB-Pokal-Viertelfinale 2024/25 trifft Arminia Bielefeld, der letzte verbliebene Drittligist, auf den Bundesligisten SV Werder Bremen. Gleichzeitig messen sich die DFB-Frauen in der Nations League mit Österreich.

Es ist schon ein wenig "unpokalig", dass sich das Viertelfinale des DFB-Pokals 2024/25 ein wenig wie Kaugummi zieht. Zwei Partien, VfB Stuttgart gegen FC Augsburg und Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln, fanden bereits am 4. und 5. Februar statt. Beide Partien waren immerhin live im Ersten zu sehen. Satte drei Wochen später kommt nun das ZDF zum Zuge. In Ostwestfalen kämpft der letzte im Pokal verbliebene Drittligist, Arminia Bielefeld, gegen den Bundesligisten SV Werder Bremen ums DFB-Pokal-Halbfinale. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, das Spiel kommentiert Martin Schneider mit Hanno Balitsch als Experten. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, an seiner Seite: Christoph Kramer als Experte.