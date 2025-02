Nach „Aktenzeichen XY“: Polizei nimmt Verdächtigen Polizei-Azubi fest

Nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY…ungelöst“ am Mittwoch, 12. Februar 2025, hatte sich ein junger Mann aus Schwerte bei der Polizei gestellt. Offenbar hatte ihn der öffentliche Fahndungsdruck dazu bewegt. In der Folge nahm die Polizei drei weitere Tatverdächtige fest. Einer von ihnen war inzwischen Kommissar-Anwärter.

In dem Fall, den die ZDF-Sendung am Mittwochabend zeigte, geht es um einen schweren Raubüberfall, der sich im Juni 2023 auf einem Dortmunder Parkplatz ereignet hat. Ein 28-jähriger Mann aus Niedersachsen wurde damals von mehreren Tätern brutal attackiert und schwer verletzt. Die Polizei war seit Monaten auf der Suche nach den Tätern, doch trotz umfangreicher Ermittlungen blieben die Täter unerkannt.

In der Sendung wurden dann Aufnahmen aus einer Überwachungskamera gezeigt, in denen die vier Tatverdächtigen zu sehen waren. Nach der Ausstrahlung gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein. Der 19-Jährige Schwerter meldete sich daraufhin am Donnerstagabend auf einer Polizeiwache. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen nahm die Polizei drei weitere Tatverdächtige fest – alle drei sind ebenfalls 19 Jahre alt und kommen aus Dortmund.

Einer der Dortmunder Tatverdächtigen ist als Kommissaranwärter in der Ausbildung bei der Polizei NRW. Er hat seine Ausbildung nach der Tat im Juni 2023 am 1. September 2024 an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Dortmund begonnen.