„Aktenzeichen XY“-Moderator Rudi Cerne über neue Suche nach Tätern

Am 11. Dezember wird die nächste Folge von „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ gezeigt. Dabei wird unter anderem über eine Messerattacke in einem Juweliergeschäft, über die Eskalation eines Überfalls am Geldautomaten und eine fatale Begegnung nach dem Besuch eines Volksfestes berichtet. Die Polizei hofft auf Hinweise. Aus der Sendung von November, die wegen der aktuellen politischen Ereignisse nicht live zu Ende gezeigt wurde und nur in der Wiederholung beziehungsweise in der Mediathek komplett zu sehen war, werden im Dezember und Januar zwei Fälle – die aus Trier und Köln – noch einmal mit einem Update aufgegriffen. In der Dezemberausgabe sind zudem Menschen zu Gast, die besonders viel Zivilcourage gezeigt haben, und dafür mit dem XY-Preis ausgezeichnet wurden.