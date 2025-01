Darum wurde "Das Sommerhaus der Stars" für Tim Toupet zum Desaster

2023 zogen Tim Toupet und seine Partnerin Carina in "Das Sommerhaus der Stars" ein. Doch die RTL-Show entpuppte sich für den Mallorca-Partysänger am Schluss als Reinfall. Die Konsequenz seiner Teilnahme sorgte für eine bittere Erkenntnis bei dem Ballermann-Star.

Mit Songs wie "Du hast die Haare schön" lässt Tim Toupet auf Mallorca die Partymeute grölen. Seit Jahren verdient der 53-Jährige sein Geld mit regelmäßigen Auftritten auf der spanischen Insel. 2023 ging es dann vom Ballermann ins "Sommerhaus der Stars". Dort feuerte er ein Spruch nach dem nächsten ab. An heftiger Kritik sparte er auch bei seiner Freundin Carina nicht. Doch einige Mitbewohner zeigten sich von einer noch schlimmeren Seite, als es zu Handgreiflichkeiten und zum Rausschmiss aus dem RTL-Format kam. „Heutzutage geht es nur noch darum, sich gegenseitig aufzufressen, und anscheinend wollen wir das auch noch sehen. Ich finde das sehr traurig“, so Tim Toupets Fazit.

"Sommerhaus"-Teilnahme wird zum Reinfall

Gelohnt hat sich die Teilnahme von Tim Toupet, der mit bürgerlichem Nachnamen Tim Bibelhausen heißt, im "Sommerhaus" offenbar nicht. Grund dafür war die Vereinbarung mit RTL. „Ich habe mir dummerweise die Verträge nicht richtig durchgelesen“, so der 53-Jährige. Wenige Tage vor dem Finale verließen er und Carina die Show freiwillig - mit überraschenden Konsequenzen für das Paar. Durch das vorzeitige, selbstgewählte Verlassen der Sendung musste das Paar auf einen Teil seiner Gage verzichten. So war es vertraglich festgesetzt. 15.000 Euro hat jeder von ihnen für ihre Teilnahme bekommen. Ein finanzieller Reinfall. "Wäre ich nicht ins ‚Sommerhaus der Stars‘ gegangen, hätte ich mehr verdient", erklärte der Sänger. Auf Mallorca hätte er in der Zeit mehr Geld mit seinen Auftritten eingenommen. Nun ist Tim Toupet an Erfahrungen reicher geworden und konnte durch seine TV-Teilnahme zumindest seinen Bekanntheitsgrad steigen.