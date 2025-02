Der heutige Wahltag im TV: Alle Sendungen zur Bundestagswahl am 23. Februar

Sondersendungen

Die Kandidaten haben ihre Reden gehalten, die Parteien ihre Positionen verdeutlicht und die Bürger sich wohl entschieden – nichts geht mehr, rien ne va plus. Wenn am Morgen des 23. Februars die Wahllokale endlich öffnen, geht ein ebenso kurzer wie intensiver Winter-Wahlkampf zu Ende. Es ist zugleich der Höhepunkt der Berichterstattung im deutschen Fernsehen, das die vergangenen Monate mit zahlreichen Sonderformaten und TV-Duellen begleitet hatte. Am Sonntag der Entscheidung berichten öffentlich-rechtliche und private Sender ausführlich vom Gang an die Urnen, von Hochrechnungen und Expertenanalysen sowie von den Reaktionen der Parteien und ihrer Spitzenkandidaten.