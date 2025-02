Stefan Raab crasht TV-Shows für Werbung: "Es war eine Katastrophe"

Am Mittwochmittag überraschte der Kult-Entertainer die Zuschauer von RTL und n-tv, indem er unangekündigt die Studios der beiden Sender stürmte. Was als unterhaltsame Einlage gedacht war, rief bei den Zuschauern allerdings vor allem eines hervor: Kopfschütteln.

„Ich bin der neue RTL-Chef!“

Wer dachte, er würde bei „Punkt 12“ wie gewohnt von Moderatorin Katja Burkard durch die Mittagsnachrichten begleitet, wurde schnell eines Besseren belehrt. Just in dem Moment, als Burkard in die Werbepause gehen wollte, betrat Stefan Raab mit breitem Grinsen das Studio. Ohne Einladung, aber mit umso mehr Selbstbewusstsein setzte sich der 58-Jährige neben die Moderatorin und rief: „Ich bin der neue RTL-Chef!“. Zur Begrüßung überreichte er Burkard großzügig 50 Euro „Begrüßungsgeld“, bevor er das Gespräch in gewohnt launiger Manier auf sich lenkte.