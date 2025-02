"Hand in Hand – 30 Jahre Beatsteaks": Infos zur Doku über die deutsche Punkrock-Band

Die Beatsteaks, eine der coolsten Bands Deutschlands, feiern ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. 3sat würdigt dies mit der Doku "Hand in Hand", die die aufregende Karriere der Berliner Band beleuchtet.

Hand in Hand – 30 Jahre Beatsteaks Dokumentation • 22.02.2025 • 20:15 Uhr

Sie treffen sowohl beim Mainstream-Publikum als auch bei eingefleischten Punkrock-Liebhabern einen Nerv, zeigen immer wieder Haltung und haben sich über die Jahre erstaunlich viel von ihrem jugendlichen Elan bewahrt – aber die Zeit können auch die Beatsteaks nicht anhalten. Drei Jahrzehnte liegt die Gründung der Band inzwischen zurück. Drei Jahrzehnte, in denen "Limbo Messiah" getanzt und manche "Boombox" gezündet wurde. Und jetzt, zum Jubiläum, gibt's ein bisschen Extra-Feuerwerk – unter anderem in Form einer neuen TV-Doku.

Die Feierlichkeiten haben an anderer Stelle bereits begonnen. Seit 9. Februar sendet radioeins das Format "Do You Remember? 30 Jahre Beatsteaks", in dem die Band für die kommenden paar Monate immer sonntags (16 bis 18 Uhr) in Erinnerungen schwelgt. Aber die Beatsteaks will man eigentlich ja nicht nur hören, sondern auch sehen – alleine schon für Arnim Teutoburg-Weiß, den vielleicht coolsten und ziemlich sicher stylischsten Frontmann der deutschen Punkrock-Szene.

Eine denkwürdige Reise, die noch nicht zu Ende ist Eine Stunde lang zeichnet die Kulturdoku "Hand in Hand – 30 Jahre Beatsteaks" bei 3sat nach, wie die Berliner Band sich langsam nach oben arbeitete, wie mit dem Album "Smack Smash" (2004) endlich der Durchbruch gelang und wie es danach weiterging. Bis in die Jetztzeit: 2024 unternahmen die Beatsteaks, die eigentlich schon lange viel größere Hallen füllen, eine Tour durch diverse autonome Jugendzentren in Ostdeutschland – eine Konzertreihe mit Statement-Charakter, die auch an die bescheidenen Anfänge der Band erinnerte. Es war nicht immer alles Party, nicht immer alles easy. Aber bis hierhin war's in jedem Fall eine denkwürdige Reise – immer "Hand in Hand" mit den Fans, von denen bis heute so viele treu hinter den Beatsteaks stehen.

Die ganz große Sause, so wie es wohl auch am ehesten dem Geschmack der Band entspricht, steht dann übrigens erst noch an. Ende Mai startet eine ausgiebige "BS30"-Jubiläumstour durch Deutschland. Den Höhepunkt markieren zwei "Geburtstagskonzerte" (13. und 14. Juni) in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Hand in Hand – 30 Jahre Beatsteaks – Sa. 22.02. – 3sat: 20.15 Uhr