"Fastnacht in Franken – Prunksitzung aus Veitshöchheim": Die Kultsendung mit Markus Söder und vielen Kabarettstars

In Veitshöchheim steigt wieder die "Fastnacht in Franken". Markus Söder und viele Kabarettstars sind dabei, um der bayerischen Polit-Elite den Spiegel vorzuhalten. Ein TV-Ereignis, das Millionen Zuschauer fesselt.

Des Bayerischen Rundfunks liebstes Kind

Es ist das Unterhaltungs-Event im BR Fernsehen, und die emsig dekorierte Festhalle zu Veitshöchheim in Unterfranken ist längst ausverkauft, wenn es wieder heißt: "Fastnacht in Franken". Der Humor schlägt hohe Wellen, nicht selten darf es da auch mal unter die Gürtellinie gehen. Karten sind begehrt wie ehedem bei den Festspielen in Bayreuth oder Salzburg, Anfragen für die 600 Plätze wurden durch Lose entschieden. 150 Plätze sind allerdings für Politiker reserviert, ihnen wird – unter anderem vom Fürther Kabarettduo Heißmann & Rassau der Spiegel vorgehalten – ein wenig Nockherberg muss schon sein – auch diesmal, so kurz vor der Wahl am 23. Februar.