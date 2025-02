Klimaforscher warnt vor Union und AfD-Plänen: "Kernenergie ist sicherlich keine Lösung"

Gehalt von Scholz, Merz und Co.: So viel Geld verdienen die Kanzlerkandidaten

Zu den "zu einfachen Lösungen" zähle auch die Rückkehr zur Atomkraft. "Die Kernenergie ist sicherlich keine Lösung, das ist einfach viel zu teuer, viel zu langsam und viel zu gefährlich", mahnt Höhne. Nicht alles, was im Wahlkampf behauptet werde, entspreche der Realität: "Die erneuerbaren Energien sind günstig, aber es sind nicht die erneuerbaren Energien, die den Strompreis setzen, sondern es ist immer das teuerste Kraftwerk." Bei Letzterem handle es sich aktuell um Gaskraftwerke, erklärt Höhne: "Die Energiepreise sind so hoch, weil wir eben immer noch abhängig sind von Gas."

Pflege, Bildung, Rente und Klimaschutz: In der ARD-Wahlarena standen Spitzenpolitiker den Fragen von 150 Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort. Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck stellten sich den kritischen Stimmen und gaben Einblicke in ihre politischen Pläne.

"Das überrollt uns, wenn wir da nichts tun"

Dass die "Jahrhundertaufgabe" Klimaschutz in Debatten vor der Wahl kaum Beachtung finde, hält der Wissenschaftler und Mitgründer des New Climate Institute für "unverantwortlich". "Das ist ein Thema, das unsere Zukunft wie kein anderes bestimmt. Wir haben das im letzten Jahr gesehen – das war das erste Jahr, in dem die globale Temperatur über 1,5 Grad war." Die Folge seien "riesige Extremwetterereignisse in jedem Monat auf jedem Kontinent" gewesen: "Extreme Hitze, Dürre, Starkregenereignisse, Stürme, Feuer, die man gar nicht mehr löschen kann – das überrollt uns, wenn wir da nichts tun."