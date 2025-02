"In aller Freundschaft": Jutta Kammann feiert nach 17 Jahren Serien-Comeback

Nach 17 Jahren als Oberschwester Ingrid in "In aller Freundschaft" ist Jutta Kammann wieder in der Sachsenklinik zu sehen. Diesmal verkörpert sie eine neue Rolle und freut sich auf das Wiedersehen mit dem Team.

Große Freude beim Wiedersehen Als im Sommer 2024 das Telefon klingelte und ihr eine Gastrolle bei "In aller Freundschaft" angeboten wurde, musste Jutta Kammann nicht lange überlegen. "Ich habe sehr gerne zugesagt", erzählte die 80-jährige Schauspielerin im Gespräch mit "Bild". Bereits nach ihrem Ausstieg aus der ARD-Serie im Jahr 2014 hatte sie drei Gastauftritte, zuletzt 2021. Nun dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein weiteres Comeback freuen.

Die Dreharbeiten fanden letzte Woche statt, doch die Planungen liefen schon länger. "Bei einer Episodenrolle ist es meistens so, dass man sie noch kurzfristig umbesetzen kann. Wird aber etwas für die ehemalige Oberschwester Ingrid geschrieben, muss die Produktion sicher sein, dass ich es auch spiele", sagte Kammann, die als Patientin an ihre alte Wirkungsstätte kommen wird.

Jutta Kammann: "Der Körper verlangt schon seinen Tribut" Ihre Rückkehr ans Set und das Wiedersehen mit dem Team habe sie sehr genossen, betonte die gebürtige Heidenheimerin: "Es hat mir Spaß gemacht und ich spürte ein Glücksgefühl, wieder mit den Kollegen zusammenzuarbeiten." Allerdings sei die Vorbereitung dieses Mal etwas aufwendiger gewesen. "Der Körper verlangt schon seinen Tribut. Ich habe diesmal für die Rolle richtig pauken müssen", gestand sie. "Aber das Gehirn ist trainiert und so lief es am Set sehr gut. Wir waren sogar schneller mit Drehen fertig als geplant." Nach zwei Drehtagen reiste sie wieder nach München zurück, wo sie in der Seniorenresidenz "Augustinum" lebt.

In ihrem Gespräch mit "Bild" teilte sie auch ihr Rezept für Vitalität. Sportlich sei sie zwar nicht, aber dennoch stets in Bewegung. "Aber ich bin ein sehr agiler Mensch und eigentlich den ganzen Tag in Bewegung." Zudem habe sie kaum Alkohol konsumiert. "Mir schmeckt es einfach nicht. Und ernährt habe ich mich, früher zum Teil aus Kostengründen, viel vegetarisch. Heute esse ich zwar auch mal ein Stück Fleisch, aber Gemüse schmeckt mir besser."

Als Oberschwester Ingrid war Jutta Kammann von Folge 1 bis Folge 669 ein absoluter Publikumsliebling in der Sachsenklinik. Streng, aber herzlich kümmerte sie sich um Patienten und war als Ehefrau von Chefarzt Prof. Dr. Gernot Simoni (Dieter Bellmann) aus der Serie kaum wegzudenken. 2014 ging die Figur in den Ruhestand. Nun kehrt sie als Patientin zurück. Fans können sich also auf ein Wiedersehen freuen. Neue Folgen von "In aller Freundschaft" laufen dienstags um 21 Uhr im Ersten.

