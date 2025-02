"Tatort: Vier Leben": Hat sich Deutschland in Kabul schuldig gemacht?

Der Berliner "Tatort: Vier Leben" untersucht moralische Verstrickungen Deutschlands in Afghanistan und verknüpft sie mit einem spannenden Kriminalfall um einen Sniper in Berlin.

Aktivistin Soraya Barakzay (Pegah Ferydoni) hatte Weghorst vor dessen Tod schwere moralische Versäumnisse vorgeworfen. Weghorst war gerade in Kabul, als die Stadt zusammenbrach. Viele Ortskräfte der deutschen Behörden blieben zurück und fielen in die Hände der neuen Machthaber. Wollte sich Frau Barakzay an Weghorst für seine Taten rächen? Bald fand der Scharfschützen-Mörder weitere Opfer inmitten Berlins. Und das ausgerechnet an einem Tag, an dem König Charles die deutsche Hauptstadt besuchen will ...