"SOKO Köln": Kritik zur neuen Folge der Krimiserie mit Tatjana Kästel

Binnen weniger Tage starten mehrere 'SOKO'-Teams im ZDF mit neuen Staffeln. Den Anfang macht 'SOKO Köln' mit einer aufregenden Auftaktfolge, in der die Ermittler erpresst werden. Die 'SOKO Leipzig', 'SOKO Wismar', 'SOKO Stuttgart' und 'SOKO Linz' folgen kurz darauf mit ihren neuen Episoden.

"SOKO Köln" Krimiserie • 01.10.2024 • 18:05 Uhr

Das waren noch Zeiten, als Werner Kreindl, Bernd Herzsprung und Heinz Baumann in einer fiktiven Münchener Sonderkommission auf Verbrecherjagd gingen: Die "SOKO 5113", später "SOKO München", wurde von 1978 bis 2020 ausgestrahlt und ist die Mutter aller "SOKO"-Ableger des ZDF. Seit 2001 nahmen zehn weitere Teams die Polizeiarbeit auf: in Leipzig, Köln, Wismar, Wien, Stuttgart, Potsdam und Linz sowie einige Jahre lang auch in Kitzbühel, Hamburg und dem Rhein-Main-Gebiet. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Besonders aktuell, denn nicht nur ein, sondern gleich mehrere "SOKO"-Teams starten jetzt mit neuen Folgen.

Die "SOKO Leipzig" machte am Freitag, 27. September, den Anfang. Am Dienstag, 1. Oktober, folgt nun auch die "SOKO Köln" am frühen Abend mit dem Start der 23. Staffel. Neben der Teamleiterin Lilly Funke (Tatjana Kästel) sind auch Hauptkommissar Matti Wagner (Pierre Besson) sowie Vanessa Haas (Kerstin Landsmann), Jonas Fischer (Lukas Piloty) und Amira Mahdi (Aylin Ravanyar) in der Rheinmetropole im Einsatz. Einen Neuzugang gibt es in der neuen Staffel auch: Yulia Yáñez ist ab Episode zwei als Rechtsmedizinerin Dr. Pilar Westphal Teil der "SOKO Köln".

Zunächst einmal haben ihre neuen Kolleginnen und Kollegen aber im Staffelauftakt "Das Ultimatum" einen sehr persönlichen Fall zu lösen. Amiras Mitbewohnerin Larissa wurde entführt, und die Kidnapper haben eine bedrohliche Forderung: Wird der in U-Haft sitzende Alexander Rohm nicht innerhalb von zwei Stunden auf freien Fuß gesetzt, werde Larissa sterben ...

Nur einen Tag nach der "SOKO Köln" kehrt auch die "SOKO Wismar" am Mittwoch, 2. Oktober mit 24 neuen Folgen zurück. Am Donnerstag, 3. Oktober, folgt das Team der "SOKO Stuttgart", am Freitag, 4. Oktober, nimmt schließlich auch die "SOKO Linz" mit ihrer zweiten Staffel wieder die Polizeiarbeit auf.

"SOKO Köln" – Di. 01.10. – ZDF: 18.00 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.