"SPORT LIVE: Der 50. BMW Berlin-Marathon": Alle Infos zur RTL-Sendung

Geschlagene 50 Jahre ist es her, dass der Berliner Marathon seine Premiere feierte: Im Oktober 1974 veranstaltete der SC Charlottenburg den damaligen "Berliner Volksmarathon". Heute, ein halbes Jahrhundert später, gehört der offiziell "BMW Berlin-Marathon" benannte Langstreckenlauf zu den größten und renommiertesten Marathons weltweit – in einer Reihe mit New York, Boston und London. Im Jubiläumsjahr wagen sich nun abermals Läuferinnen und Läufer jeder Herkunft auf die 42,195 Kilometer lange Strecke durch die Hauptstadt. Erstmals überträgt RTL das Spektakel live im TV.