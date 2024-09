"Bundesvision Comedy Contest": Alle Infos zur Comedyshow auf ProSieben

Eine Woche nach dem Comeback des "Turmspringens" gönnt sich ProSieben ein weiteres großes Live-Event. Beim "Bundesvision Comedy Contest" könnten Fernsehzuschauer, die schon länger dabei sind, ahnen, was in dreieinhalb Stunden Live-Programm an diesem Abend unter der Moderation von Sebastian Pufpaff passieren könnte – erinnert der Titel doch stark an einen Show-Klassiker Stefan Raabs: den "Bundesvision Song Contest".