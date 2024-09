Will Ferrells Roadtrip: Mit Humor gegen Transphobie

Eine neue Netflix-Doku zeigt einen gemeinsamen Roadtrip von "Anchorman"-Star Will Ferrell und einer befreundeten Autorin, die sich kurz zuvor als Transfrau geoutet hatte. In einem Interview zeigte sich der Schauspieler nun verärgert über transfeindliche Stimmen.

Wie viele US-Komiker feierte Will Ferrell ("Buddy – Der Weihnachtself", "Anchorman") seinen Durchbruch in der Comedy-Show "Saturday Night Live". Dort lernte er auch den Autor Andrew Steele kennen, mit dem er seit Mitte der 90er-Jahre zusammenarbeitete und bis heute befreundet ist. 2022 outete sich Steele als Transfrau und nahm den Namen Harper an. Wie die beiden langjährigen Freunde mit der Tatsache umgehen, zeigt nun die Dokumentation "Will & Harper".

Der Film machte Ferrell deutlich, mit welchen Anfeindungen die Trans-Community zu leiden hat, wie er nun in einem Interview erklärte: "Ich glaube, wir fürchten uns vor dem, was wir nicht kennen", sagte Ferrell gegenüber "The Independent" auf die Frage, woher die Transphobie vieler Menschen rührt. "Es gibt diesen Hass da draußen", so der Schauspieler. "Er ist sehr real und bestimmte Situationen sind sehr unsicher für trans Menschen."

Ferrell: "Warum sollte es dich kümmern, ob jemand glücklich ist?" Für den Hass findet Ferrell dann auch keinerlei Verständnis: "Ich weiß nicht, warum transgeschlechtliche Menschen für mich als cis-Mann bedrohlich sein sollen." Seine eigene anfängliche Unsicherheit sei schnell verflogen: "Es ist so seltsam für mich, denn Harper ist endlich ... sie. Sie ist endlich die, die sie immer sein sollte. Ob du das nun begreifen kannst oder nicht, warum sollte es dich kümmern, ob jemand glücklich ist? Warum ist das für dich eine Bedrohung? Wenn die Trans-Gemeinschaft eine Bedrohung für dich ist, dann liegt das meiner Meinung nach daran, dass du selbst nicht selbstbewusst genug bist", sagte Ferrell.

Ferrell und Steele kennen sich seit 30 Jahren, für die Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (2020) schrieben die beiden Freunde gemeinsam das Drehbuch. Kurz darauf kündigte Steele ihre Transition gegenüber Ferrell an. "Will & Harper" zeigt, wie die beiden beschließen, einen Roadtrip quer durch die USA zu unternehmen, um diese neue Phase ihrer Freundschaft zu verarbeiten. In den USA läuft die Dokumentation auch in ausgewählten Kinos, hierzulande ist "Will & Harper" ab dem 27. September bei Netflix verfügbar.



