"Querschuss": Kritik zum ARTE-Film über Umgang mit Tod und Trauer

Joachim (Rainer Kühn) wird in den kommenden Tagen 80 Jahre alt. Der pensionierte Arzt ist in sein eigenes Gartenhaus umgezogen, in dem sich früher seine Praxisräume befanden. Im Haupthaus leben dafür seit zehn Jahren Joachims Sohn Andreas (Christian Berkel) und seine Frau Bibi (Bibiana Beglau) mit Tochter Stella (Stella Kann). Der ältere Sohn Clemens (Thomas Prenn), ein Medizinstudent, ist bereits ausgezogen. Längst ist ein Garten-Partyzelt samt Aufbau bestellt, und auch fürs Catering wurde gesorgt – da erschießt sich Joachim für alle überraschend im Gartenhaus. Die Hinterbliebenen sind geschockt. Enkel Clemens (stark: Thomas Prenn) und Joachims labile Tochter Ulrike (Andrea Sawatzki) reisen an, ebenso wie wenige Tage später eine unkonventionelle ältere Dame namens Bernadette (Ursula Werner). Die Jugendfreundin Joachims wurde zwar über dessen Tod informiert, machte sich aber trotzdem auf den Weg zur trauernden Familie.