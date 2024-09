Musiktalente gesucht: 'The Piano' startet stark

'The Piano' feiert seine Premiere auf VOX und begeistert mit starken Einschaltquoten. Mark Forster und Igor Levit suchen nach unentdeckten Musiktalenten. Die erste Folge wurde am Leipziger Hauptbahnhof aufgezeichnet und lockte 960.000 Zuschauer vor die Bildschirme.

Im Vereinigten Königreich feiert "The Piano" bereits große Erfolge. Am Dienstagabend war die Musikshow, in der zufällige Passanten an einem öffentlich aufgestellten Klavier ihr Können zeigen, erstmals bei VOX im deutschen Fernsehen zu sehen und erzielte aus dem Stand eine starke Quote: Insgesamt 960.000 Menschen schalteten zur ersten Folge, die am Leipziger Hauptbahnhof aufgezeichnet wurde, ein. 390.000 von ihnen kamen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was einem starken Marktanteil von 8,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 7,2 Prozent.

Moderiert wird "The Piano" von Annika Lau. Die 45-Jährige ist auch diejenige, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende einer jeden der insgesamt sechs Folgen ein Geheimnis errät: Während ihrer Auftritte wurden sie vom Pop-Sänger Mark Forster ("Chöre") und dem Star-Pianisten Igor Levit heimlich beobachtet und belauscht. Ihr gemeinsames Ziel ist es, eine Pianistin oder einen Pianisten pro Stadt auszuwählen, die oder der beim großen Abschlusskonzert in der Historischen Stadthalle in Wuppertal auftreten darf. In Folge eins fiel die Wahl auf den 26-jährigen Wilmar aus Kolumbien.

"Musik ist eine der letzten Bastionen in unserer Welt" "Musik ist irgendwie eine der letzten Bastionen in unserer Welt, die etwas mit Zauberei zu tun hat", schwärmt der 41-jährige Forster im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur prisma: "Wenn ein Akkord erklingt, den wir spüren, sind wir davon angefasst." Levit ergänzt: "Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sagt: 'Mir bedeutet Musik nichts.' Wenn ich jemals einen solchen Menschen treffe, dann werde ich sehr, sehr viel Mitleid mit ihm haben und versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen." Der 37-Jährige gegenüber prisma: "Uns allen gibt Musik sehr, sehr viel Halt und ein Gefühl von Leben und Emotionen. Musik vermittelt einen Ausdruck, die Worte gar nicht finden könnten."

Die zweite Folge "The Piano" ist am kommenden Dienstag, 1. Oktober, um 20.15 Uhr, bei VOX zu sehen. Dann steht das schwarze Klavier in der Mall of Berlin und wartet auf 16 weitere Talente, die ihr Können an den schwarzen und weißen Tasten zeigen.

