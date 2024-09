Markus Söders Tochter mit Liebes-Outing auf der Wiesn: "Ich bin glücklich frisch vergeben"

Hochkultur für junges Publikum

Diese Oper wird zum True-Crime-Hit!

Im Juni begleitete die Miniserie "For the Drama" die Probenarbeit an der Bayerischen Staatsoper mit einer fiktionalen Geschichte. Nun legt ARD Kultur Verdis bekannte Oper "Rigoletto" als True-Crime-Format neu auf. Michael Kessler spielt einen umstrittenen Social-Media-Komiker.

