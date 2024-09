„Ugly – Verlier nicht dein Gesicht“: Kritik zum neuen Netflix-Science-Fiction-Film

Die „Pretties“ und die „Uglies“

Die Handlung beginnt in der Zukunft, in der man sich mit gerade einmal 16 Jahren dank modernster Schönheitsoperationen in ein makelloses Individuum verwandelt. Bis man endlich das 16. Lebensjahr erreicht hat, gehört man zu den sogenannten „Uglies“, was nicht als hässlich oder abstoßend verstanden wird, sondern als natürlich und optimierungsbedürftig. Dann beginnt die Transformation zu den „Pretties“, die Teil der idealen Gesellschaft sind. Die Jugendlichen warten jahrelang, bis der Tag der Verwandlung endlich da ist - so auch die Protagonistin Tally Youngblood (Joey King). Sie kann es kaum erwarten – bis sie sich mit Shay (Brianne Tju) anfreundet, die wenige Tage vor der anstehenden Operation flieht. Tally geht mit ihr und muss erkennen, dass die vermeintlich so schöne Gesellschaft in Wahrheit nicht das ist, was sie vorzugeben scheint. Für wen wird sie sich am Ende entscheiden?