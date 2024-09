Verena Kerth und Daniel Lopes bei 'Promi Big Brother' bestätigt

SAT.1 hat zwei neue Namen für die zwölfte Staffel von 'Promi Big Brother' vorgestellt: Verena Kerth und Daniel Lopes ziehen in den Kult-Container ein. Beide Stars sind keine Unbekannten im deutschen Fernsehen und bringen interessante Geschichten mit sich. Die Staffel startet am 7. Oktober 2024 und wird zwei Wochen lang bei SAT.1 und Joyn zu sehen sein.

Zwei neue Gesichter sind bestätigt. Nachdem SAT.1 am Sonntag noch Verena Kerth (43) als vierte Teilnehmerin der neuen "Promi Big Brother"-Staffel vorgestellt hatte, folgt am Montag unmittelbar Star Nummer fünf. Auch Popsänger Daniel Lopes (47) zieht in den berühmten Container ein.