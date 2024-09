"Space Jam: A New Legacy": Kritik zur Komödie mit LeBron James

In 'Space Jam: A New Legacy' spielt LeBron James einen Basketball-Star, der seinen Sohn vor einer bösen KI retten muss. SAT.1 zeigt die bunte Mischung aus Zeichentrick, Computeranimation und Realfilm erstmals im Free-TV.

"Space Jam: A New Legacy" Spielfilm, Animation • 21.09.2024 • 20:15 Uhr

In "Space Jam" von 1996 war es noch Michael Jordan, der im Mittelpunkt der kunterbunten Mischung aus Real- und Animationsfilm stand. 25 Jahre später trat LeBron James dessen Erbe an. James spielt sich in "Space Jam: A New Legacy" (2021) quasi selbst: einen Basketball-Star, der vor allem seinen Sport im Kopf hat.

Zu seinen Kindern, besonders zu seinem Sohn Dom (Cedric Joe), hat er hingegen keinen so guten Draht. Doch seine Vaterliebe ist gefragt, als Dom in die Hände einer bösartigen Künstlichen Intelligenz gerät, die den Jungen in die Tiefen der digitalen Welt gezogen hat. SAT.1 zeigt die Fortsetzung von Joe Pytkas Film aus den 90er-Jahren nun erstmals im Free-TV. Auch wenn der Macher des kultigen ersten Space-Jam-Films in einem Interview mit dem Branchenblatt "TMZ" erklärte, absolut kein Fan des neuen Teils zu sein, ist der Streifen durchaus in die Kategorie "Spaß für die ganze Familie" einzuordnen.

LeBron James als Zeichentrickfigur James folgt Dom in die virtuelle Realität, wo ihn die Künstliche Intelligenz vor eine unmöglich scheinenden Aufgabe stellt: Um Dom zu retten, muss sein Vater ein Basketball-Spiel gewinnen – allerdings nicht mit den Los Angeles Lakers an seiner Seite, sondern mit Bugs Bunny, Sylvester und all den anderen schrägen Gestalten der Looney Tunes.

"Space Jam: A New Legacy" von "Night School"-Regisseur Malcolm D. Lee ist einerseits ein schriller Mix aus Zeichentrick, Computeranimation und realem Film, gleichzeitig aber auch ein Füllhorn voll an bunten Easter Eggs: Schon der Trailer ist voller Anspielungen auf dutzende Figuren und Franchises aus der Welt des Filmstudios Warner Bros. – von "Der Zauberer von Oz" bis "Harry Potter".

