Christoph Kramer verrät Details zu seinem Debütroman

Christoph Kramer, bekannt für seine Expertise im Fußball, wagt sich in neue Gefilde: sein Debütroman 'Das Leben fing im Sommer an' erscheint im März 2025. Der Coming-of-Age-Roman entführt in den Sommer 2006 und erzählt von Jugend, erster Liebe und Freundschaft.

Auf dem Fußallplatz stand Christoph Kramer letztmalig Ende Februar. Seit seinem achtminütigen Kurzeinsatz gegen den VfL Bochum trat er nicht mehr in einem Pflichtspiel gegen den Ball. Während seine sportliche Zukunft – den Vertrag mit Borussia Mönchengladbach löste der 33-Jährige kürzlich auf – ungewiss ist, schraubt Kramer fleißig an neuen beruflichen Perspektiven. Nun versucht er sich als Autor: Laut "Börsenblatt" präsentierte der Fußballer auf der Verlagskonferenz von Kiepenheuer & Witsch in Köln seinen Debütroman "Das Leben fing im Sommer an".

Zwar wird der Coming-of-Age-Roman erst am 15. März 2025 erscheinen, mit ersten verlesenen Passagen gab der Weltmeister von 2014 aber schon Einblicke in sein literarisches Erstlingswerk. Laut seinem Verlag ist der Roman eine "wunderbar melancholische Hommage an den Zauber aller Anfänge, die Magie der ersten Liebe und nicht zuletzt an die Freundschaft".

Christoph Kramer ist Experte beim ZDF und bei Prime Video Kramers Debütroman nimmt Lesende mit in den Sommer 2006: Der fünfzehnjährige Chris genießt seine Jugend – samt Fußball-WM und Abenden auf dem Dach der alten Scheune. In der Buchbeschreibung heißt es: "Dann passiert das Unfassbare. Debbie, das schönste Mädchen der Schule, interessiert sich ausgerechnet für ihn." Was folgt, ist "eine emotionale Achterbahnfahrt" für den Teenager. Über die Jugend philosophierte Kramer auf der Konferenz: "Im Nachhinein lacht man dann über vieles, aber sind wir mal ehrlich: Das sind die Jahre und die Menschen, die uns zu denen machen, die wir unser ganzes Leben lang bleiben."

Sein Roman ist nur ein Teil der beruflichen Neuausrichtung Kramers. Zwar hat der Mittelfeldspieler seine Karriere noch nicht offiziell beendet – er machte zuletzt aber vor allem mit Deals außerhalb des Spielfeldes auf sich aufmerksam. Erst verlängerte er seinen Vertrag als ZDF-Experte bis 2026, dann nahm er zusätzlich eine Tätigkeit als Experte bei den Champions-League-Übertragungen von Prime Video auf.

