"TV total Turmspringen": So wird das TV-Comeback bei ProSieben

Fast parallel zur Nachricht, dass Fernsehlegende Stefan Raab – allerdings bei der privaten Konkurrenz von RTL – im wahrsten Sinne des Wortes in den Ring zurückkehren würde, wurde bekannt, dass eine von Raabs Showideen nach neun Jahren ein Comeback erfährt: Am Samstag, 21. September, steigt in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) Berlin eine Neuauflage vom "TV total Turmspringen", moderiert von Steven Gätjen. Ein anderer Moderator geht dafür ins Wasser: Der aktuelle TV total-Zampano Sebastian Pufpaff tritt im Einzel- wie auch im Synchronspringen an. Weitere Teilnehmer sind: Kunstturner und Olympionike Andreas Toba, Handball-Weltmeister Mimi Kraus, TV-Legende Manni Ludolf, Schauspielerin Luna Schweiger, Star-Kunstturner Marcel Nguyen, Reality-Star Diogo Sangre, Fußballer Sascha Mölders, Moderatorin Isabella Franke und Reality-Sternchen Linda Nobat.

Im Synchronspringen tritt Sebastian Pufpaff mit Partner Simon Gosejohann an. Ihre Gegner sind die Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick. Doch auch die GNTM-Models Lea und Lucas, die Reality-Stars Maurice und Cecilia, die Streamer Paulomuc und Aditotoro und die Reality-Stars Yasin Mohamed und Tim Kühnel geben sich die Sprung-Ehre.

Viviane Geppert befragt die Teilnehmer am Sprungturm, Christian Straßburger kommentiert. Vor 19 Jahren brach sich Stefan Raab bei einem Sprung aus 16 Metern, der direkt unterm Hallendach startete, sogar das Steißbein. Auf YouTube kann die Szene noch einmal sehen. Natürlich moderierte Raab auch nach dem schmerzhaften Aufkommen noch weiter. Es gibt keinen (eigenen) Schmerz, der groß genug wäre, um gute Unterhaltung abzublasen – das wäre wohl ein typischer Raab-Glaubenssatz. Doch verfängt diese Art von Brutalhumor noch? Das wird sich in dieser Live-Sendung, deren Ende definitiv über die Datumsgrenze – also nach 0.00 Uhr – hinausgeht, zeigen.

