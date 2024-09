Sabotage-Verdacht bei "Are You The One?" oder lag's an der Auffassungsgabe?

Die RTL+-Show 'Are You The One? Realitystars In Love' bietet nicht nur Romantik, sondern auch Intrigen und Psychospielchen. Wird es den Kandidaten gelingen, alle Perfect Matches zu finden und den Jackpot zu knacken? Während einige Paare ihre Liebe entdecken, stehen andere vor schwierigen Entscheidungen.

Countdown beim RTL+-Dating-Chaos "Are You The One? Realitystars In Love" – und langsam werden alle nervös. Wird es der Gruppe gelingen, den Jackpot von aktuell 110.000 Euro zu knacken? Und werden all die Pärchen auch im Alltag verliebt bleiben? In Doppelfolge 9 wagte Hobbypsychologe Antonino De Niro (27) eine düstere Liebes-Prognose. Doch dazu später mehr.

Zunächst fand die Gruppe mit Tim Kühnel (27) und Linda Voilet (23) nicht nur ihr drittes "Perfect Match", sondern enttarnte auch gleich das Doppel-Match: Zu Tim passte nach Psychologenmeinung neben Linda auch Dana Feist (28), mit der er zuletzt tatsächlich eng verbandelt war. Schön für beide, dass sie nun gemeinsam aus der Villa ziehen konnten. Blöd, dass Dana dadurch keinen Cent vom Gewinn bekam.

Doch noch war ja ohnehin nicht klar, ob die Gruppe am Ende alle zehn psychologisch ermittelten "Traumpaare" erraten würden. Eingefleischte AYTO-Gucker wissen, dass es dafür in der Regel eines Master-Brains bedarf, das klug kombiniert und aus den "Matchbox"- und "Matching Nights"´-Ergebissen die korrekten Kombinationen ermittelt. In dieser Staffel wären Tim und vielleicht Linda diejenigen gewesen, denen man das am ehesten zugetraut hätte. Ob's auch ohne sie klappen wird?

Viele problematische Paare ... Doch zurück zu den Paaren: Da hätten wir etwa Kaan Aktas (27), der im Grunde selbst schon einsah, dass es mit ihm und Tara Tabitha (31) auf Dauer wohl "sehr schwierig" werden würde. Kaum war er fest entschlossen, ihr das zu sagen, teilte sie ihm das Ergebnis ihrer eigenen Abwägungen mit – sie wolle dem Ganzen eine Chance geben. Da konnte Kaan nicht widersprechen, und so blieb alles beim Alten.

Auch bei Jenny Iglesias (25) und Lukas Baltruschat (31) war kein Ende des ewigen Kreislaufs aus Enttäuschung und Verzeihen in Sicht. Dass Lukas körperlich nicht so treu sein kann, wie ihr wichtig wäre, und dass er zur psychischen Manipulation neigt, hatte Jenny eigentlich längst kapiert und immer wieder das nun wirklich absolute Ende ihrer Liebelei angekündigt – um dann wenig später doch wieder einzuknicken.

Paar Nr. 3 war eigentlich keines, betonten doch beide stets, keine tieferen Gefühle füreinander zu haben – was in Lars Mauchers (27) Fall vielleicht sogar zutraf, man Gabby Alves-Rrodrigues (23) aber so langsam nicht mehr abnahm. Und das nicht wegen ihrer unterschiedlichen libidinösen Bedürfnisse (sie will ständig, er braucht Pausen), sondern weil es sie stets sehr mitnahm, wenn Lars sich anderen Ladys zuwandte ...

Antoninos Liebes-Prognose Alles schwierig, fand, wie erwähnt, auch Antonino, der nur einem einzigen Paar längerfristiges Liebesglück zutraute: Marc-Robin Wenz (29) und Asena Neuhoff (27), die nicht die Finger voneinander lassen konnten und dabei erfrischend unverkrampft wirkten. Besonders Für Jenny und Lukas sah Antonino keine Chance: "Da ist einfach mehr nicht da als da ist. Ich glaube, dass Lukas und Jenny kein Potenzial fürs echte Leben haben, weil sie einfach zu verschieden sind." Man will ihm gerne recht geben – ginge nicht das Gerücht um, dass aus den beiden nach der Staffel tatsächlich ein Paar geworden ist.

Noch ein Duo, aus dem man nicht recht schlau wurde, sind Laura Morante (33) und Nikola Glumac (28), die erst spät in der Staffel zueinander gefunden hatten, nun aber unzertrennlich schienen. Ob sie ein "Perfect Match" sind, würde man allerdings erst ganz am Schluss erfahren. Sie durften wegen Gabbys vorangegangenen "Matchbox"-Verkaufs kein zweites Mal in dieselbe gewählt werden.

Niko wählt das falsche Bild Dorthin wollte die Gruppe am liebsten Niko und Nadja Großmann (24) schicken, doch dazu galt es, gemeinsam die Challenge zu gewinnen. Tricky: Diesmal mussten die Damen Niko und Lars malen und diese dann anhand der Bilder ihre Date-Partnerinnen aussuchen. "Ich mal 'n Fisch", hatte Nadja Niko noch zugeraunt, damit er ihr Bild erkennen würde.

Tat er aber nicht und wählte stattdessen ausgerechnet das Bild seiner "Laura brünett". Zufall oder Schicksal? Weder noch, glaubte die Gruppe und unterstellte Niko Sabotage. Er habe absichtlich nicht Nadjas Bild gewählt, weil ihm Zeit mit Laura M. wichtiger war als eine neue Erkenntnis für die Gruppe! Niko fühlte sich ungerecht behandelt und angesichts seiner auch sonst nicht gerade schnellen Auffassungsabe, kann man davon ausgehen, dass er den Fisch-Hinweis tatsächlich nicht kapiert hat. Doch egal ob Dummheit oder Kalkül: "Es nervt!", fand Gabby.

In die nächste "Matchbox" kamen am Ende zwangsläufig Lars und Laura "Laura blond" Lettgen (28) Ob sie das vierte "Perfect Match" sind, erfährt man nächste Woche. Eine Doppel- und eine Wiedersehensfolge noch, dann ist der Dating-Spuk vorbei. Puh!

